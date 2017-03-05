Україна збільшила транзит газу до Європи на 22%

Зростання обсягів поставок газу через національну ГТС в Європу демонструвався і в квітні — 7342 млрд куб. м

За чотири місяці 2017 року Україна транспортувала до Європи більше 30 млрд кубометрів газу. Таким чином, транзит природного газу через Україну до Європи зріс на 22%.

"За чотири місяці поточного року через територію України для європейських споживачів було транспортовано 30,5 млрд куб м, що на 22,5% більше показників минулого року", - повідомили у прес-службі ПАТ "Укртрансгаз", інформує "РБК-Україна".

Зростання обсягів поставок газу через національну ГТС в Європу демонструвався і в квітні — 7342 млрд куб. м, що на 32% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Зазначимо, що порівняння обсягів спожитого газу в опалювальні сезони 2012-2013 рр. і 2016-2017 рр. дозволяє стверджувати, що споживання газу в Україні скоротилося майже на 16,5 млрд куб. м.

Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" планують суттєво знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" у 2019 році.