Україна збільшила транзит російського газу на 30%

За підсумками лютого для європейських споживачів через українську газотранспортну систему було протранспортовано 7,6 млрд кубометрів газу, що на 30% більше за показники аналогічного періоду минулого року.

З початку року транзит природного газу для країн ЄС становив 16,5 млрд кубометрів, що на 4,2 млрд кубів більше за показники минулого року, - свідчать дані "Укртрансгазу".

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 226 млн кубічних метрів блакитного палива.

Нагадаємо, "Нафтогаз" у березні планує закупити у європейських постачальників 1,1 млрд кубометрів газу на загальну суму понад 220 млн євро.

НАК "Нафтогаз України" з 1 березня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,2% порівняно з лютим 2017 року – до 8 553,6 грн за тис. куб. м з 9 214,8 грн за тис. куб. м.

Раніше головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в березні компанія планує імпортувати не менше 40 млн кубометрів газу на добу з Європи.