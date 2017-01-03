Україна збільшила транзит російського газу на 30%
З початку року транзит природного газу для країн ЄС становив 16,5 млрд кубометрів, що на 4,2 млрд кубів більше за показники минулого року, - свідчать дані "Укртрансгазу".
За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 226 млн кубічних метрів блакитного палива.
Нагадаємо, "Нафтогаз" у березні планує закупити у європейських постачальників 1,1 млрд кубометрів газу на загальну суму понад 220 млн євро.
НАК "Нафтогаз України" з 1 березня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,2% порівняно з лютим 2017 року – до 8 553,6 грн за тис. куб. м з 9 214,8 грн за тис. куб. м.
Раніше головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в березні компанія планує імпортувати не менше 40 млн кубометрів газу на добу з Європи.
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