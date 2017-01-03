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Україна збільшила транзит російського газу на 30%

Щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 226 млн кубічних метрів блакитного палива
За підсумками лютого для європейських споживачів через українську газотранспортну систему було протранспортовано 7,6 млрд кубометрів газу, що на 30% більше за показники аналогічного періоду минулого року.
Україна збільшила транзит російського газу на 30% Фото:http://utg.ua

З початку року транзит природного газу для країн ЄС становив 16,5 млрд кубометрів, що на 4,2 млрд кубів більше за показники минулого року, - свідчать дані "Укртрансгазу".

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 226 млн кубічних метрів блакитного палива. 

Нагадаємо, "Нафтогаз" у березні планує закупити у європейських постачальників 1,1 млрд кубометрів газу на загальну суму понад 220 млн євро.

НАК "Нафтогаз України" з 1 березня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 7,2% порівняно з лютим 2017 року – до 8 553,6 грн за тис. куб. м з 9 214,8 грн за тис. куб. м.

Раніше головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в березні компанія планує імпортувати не менше 40 млн кубометрів газу на добу з Європи.

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01 03 2017 17:39
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