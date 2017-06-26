Україна збільшила запаси газу на 38,3% від завершення опалювального сезону

Україна після закінчення опалювального сезону 2016/2017 років збільшила запаси газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 38,3%, свідчать оперативні дані ПАТ "Укртрансгаз".

Так, з 22 березня, коли були зафіксовані найменші запаси газу в ПСГ в цьому році, по 24 червня сховища поповнилися на 3 млрд 105,8 млн куб. м – з 8 млрд 100,43 млн куб. м до 11 млрд 206,23 млн куб. м.

За розрахунками "Інтерфакс-Україна", поточні запаси на 17,1% більше, ніж на 24 червня 2016 року (9 млрд 572,09 млн куб. м), але на 3,7% менше, ніж на 24 червня 2015 року (11 млрд 635,06 млн куб. м) і на 21,2% менше, ніж на 24 червня 2014 року (14 млрд 227,05 млн куб. м).

У тому числі в період з 1 по 24 червня 2017 року Україна поповнила ПСГ на 1 млрд 162,88 млн куб. м газу або 48,45 млн куб. м/добу, тоді як у травні щодобове закачування в середньому становило 51,86 млн куб. м.

Щодобове закачування близько 50 млн куб. м на добу протягом червня-вересня 2017 року дозволить країні увійти в жовтень із запасами близько 16 млрд куб. м. Опалювальний сезон 2016/2017 років Україна почала в середині жовтня з запасами 14,7 млрд куб. м.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6, які були введені раніше через систематичну несплату за послуги транспортування газу та накопичення боргів.