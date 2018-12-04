Україна збирається покинути статутні органи СНД
"З урахуванням того, що Україна ніколи не була і не є членом СНД, і з урахуванням відмови СНД засудити російську агресію, просив би, щоб ми спільно з урядом підготували офіційну пропозицію про припинення нашої участі в статутних органах СНД", - заявив Порошенко під час Київського форуму безпеки, передає LB.ua.
Це рішення також передбачатиме закриття українських представництв в СНД.
"Одночасно повинна бути інвентаризована вся договірно-правова база, прийнята в рамках СНД на предмет відповідності національним інтересам держави", - підкреслив він.
Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Міністрество закордонних справ підготувало пропозиції для президента щодо виходу України з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.
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