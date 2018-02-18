Україна здатна сама виробляти якісні протитанкові комплекси, - екс-командир армії США

Вашингтон зацікавлений у припиненні війни на Донбасі, "але не так, щоб зберегти за Росією її здобутки" на цій території

Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin посилять позиції України у питанні врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Про це заявив екс-командувач Збройними силами США в Європі, стратег Центру Європейського політичного аналізу Бен Годжес в інтерв’ю DW.

При цьому, на думку Годжеса, Україна і сама здатна виробляти якісні протитанкові комплекси, адже її індустрія спроможна на це.

"В Україні є потужна оборонна індустрія, яка здатна виробляти якісні протитанкові комплекси, тож я раджу ретельно до неї придивитися. Це не захмарної складності технологія, чому б Україні не виробляти власні системи?", - відзначив екс-командувач ЗС США.

Крім того він підкреслив, що Вашингтон зацікавлений у припиненні війни на Донбасі, "але не так, щоб зберегти за Росією її здобутки" на цій території.

Щодо миротворчої місії ООН на сході України Годжес наголосив: "Ключ - у тому, щоб контингент був надійним, тож ми маємо підібрати країни професійні, спроможні, сильні, які не можна відсунути вбік".

На його думку, може йтися про країни, які не входять до НАТО, - Швецію чи Фінляндію. Також Годжес додав, що мандат місії повинен чітко описувати правила переходу до бойових дій, ієрархію командування та завдання.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.