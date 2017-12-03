Україна здобула бронзу в змішаній естафеті на етапі Кубка IBU з біатлону

Допомогла здобути перемогу Віта Семеренко, яка нещодавно повернулася в біатлон

У Отепяа (Естонія) завершилася змішана естафета в рамках заключного етапу кубка IBU.

Українська команда, яка виступала в складі Юлія Журавок, Віта Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрій Доценко, зуміла здобути бронзу.

Нашим біатлоністкам вдалося випередити росіянок. Варто відзначити появу в складі нашої команди Віти Семеренко, яка нещодавно повернулася у великий біатлон після народження дитини.

Українки отримали підвищену квоту в кубку націй IBU, посівши п'яте місце. За правилами віднімається одна естафета і одна особиста гонка. З урахуванням вирахування, ми і змогли випередити збірну Швеції.

Відзначимо, що гонку виграла Норвегія, а друге місце посіла Франція.

Нагадаємо, що 17 лютого жіноча збірна України з біатлону посіла друге місце в естафеті на Чемпіонаті світу в австрійському Хохфільцені.