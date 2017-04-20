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Україна здобула дві перемоги на чемпіонаті Європи з дзюдо

Георгій Зантарая удруге в кар'єрі став чемпіоном Європи
Українські спортсмени завоювали два золота в перший день чемпіонату Європи з дзюдо, що проходить у Варшаві.
Україна здобула дві перемоги на чемпіонаті Європи з дзюдо Фото: judoinside.com

16-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід перемогла у ваговій категорії до 48 кг, не програвши жодної сутички на турнірі, повідомляє "Новое время".

У фіналі Білодід зломила опір росіянки Ірини Долгової.

Золоту медаль також завоював 29-річний Георгій Зантарая у ваговій категорії до 66 кг. У фіналі Зантарая зломив опір словенця Адріана Ґомбоча.

Зазначимо, що Зантарая удруге в кар'єрі виграв чемпіонат Європи. Вперше на континентальній першості він переміг у 2009 році у ваговій категорії до 60 кг.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Турчин стала переможницею Міжнародних змагань з дзюдо Tbilisi Grand Prix 2017.

 
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20 04 2017 20:20
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