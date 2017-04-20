СПОРТ НОВИНИУкраїнські спортсмени завоювали два золота в перший день чемпіонату Європи з дзюдо, що проходить у Варшаві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна здобула дві перемоги на чемпіонаті Європи з дзюдо
Георгій Зантарая удруге в кар'єрі став чемпіоном Європи
Фото: judoinside.com
16-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід перемогла у ваговій категорії до 48 кг, не програвши жодної сутички на турнірі, повідомляє "Новое время".
У фіналі Білодід зломила опір росіянки Ірини Долгової.
Золоту медаль також завоював 29-річний Георгій Зантарая у ваговій категорії до 66 кг. У фіналі Зантарая зломив опір словенця Адріана Ґомбоча.
Зазначимо, що Зантарая удруге в кар'єрі виграв чемпіонат Європи. Вперше на континентальній першості він переміг у 2009 році у ваговій категорії до 60 кг.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Турчин стала переможницею Міжнародних змагань з дзюдо Tbilisi Grand Prix 2017.
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