Україна здобула дві перемоги на чемпіонаті Європи з дзюдо Георгій Зантарая удруге в кар'єрі став чемпіоном Європи

Українські спортсмени завоювали два золота в перший день чемпіонату Європи з дзюдо, що проходить у Варшаві.

Фото: judoinside.com

16-річна дзюдоїстка Дар'я Білодід перемогла у ваговій категорії до 48 кг, не програвши жодної сутички на турнірі, повідомляє "Новое время". У фіналі Білодід зломила опір росіянки Ірини Долгової. Золоту медаль також завоював 29-річний Георгій Зантарая у ваговій категорії до 66 кг. У фіналі Зантарая зломив опір словенця Адріана Ґомбоча. Зазначимо, що Зантарая удруге в кар'єрі виграв чемпіонат Європи. Вперше на континентальній першості він переміг у 2009 році у ваговій категорії до 60 кг. Раніше повідомлялося, що Анастасія Турчин стала переможницею Міжнародних змагань з дзюдо Tbilisi Grand Prix 2017.

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