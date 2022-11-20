Україна зі союзниками розробляє спільну декларацію про український повітряний щит - Єрмак
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.
За його словами, російські удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури продовжуватимуться. Через це нашій країні до настання зими потрібна ефективна протиракетна оборона.
"Тому Україна разом з найближчими союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит", - зазначив Єрмак.
Він деталізував, що зараз Україна має намір збудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони, що буде вкладом у загальну авіаційну безпеку всього Європейського континенту.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія надасть Україні 50 млн фунтів стерлінгів на ППО.
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