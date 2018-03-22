ПОЛІТИКА НОВИНИГолова Військового комітету НАТО генерал Петро Павло заявив, що за останні чотири роки Україна змогла істотно наблизитися до НАТО і назвав країну ключем до євроатлантичної безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна змогла істотно наблизитися до вступу в НАТО, - генерал альянсу
Він зазначив, що ЗСУ підвищують можливість України вступити в НАТО до 2020 року
Фото: google.com
"Україна вже провела вражаючі оборонні реформи і куди сильніше наблизилася до НАТО, але ще є робота, яку слід виконати", - сказав Павло, передає DW.
Павло зазначив, що ЗСУ підвищують можливість України вступити в НАТО до 2020 року, беручи участь у навчаннях і миротворчих місіях альянсу, наприклад, в Афганістані.
"НАТО та окремі країни-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну - оскільки ми твердо віримо, що незалежна і стабільна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки", - сказав Павло.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.
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22 03 2018 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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