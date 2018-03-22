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Україна змогла істотно наблизитися до вступу в НАТО, - генерал альянсу

Він зазначив, що ЗСУ підвищують можливість України вступити в НАТО до 2020 року
Голова Військового комітету НАТО генерал Петро Павло заявив, що за останні чотири роки Україна змогла істотно наблизитися до НАТО і назвав країну ключем до євроатлантичної безпеки.
Україна змогла істотно наблизитися до вступу в НАТО, - генерал альянсу Фото: google.com

"Україна вже провела вражаючі оборонні реформи і куди сильніше наблизилася до НАТО, але ще є робота, яку слід виконати", - сказав Павло, передає DW.

Павло зазначив, що ЗСУ підвищують можливість України вступити в НАТО до 2020 року, беручи участь у навчаннях і миротворчих місіях альянсу, наприклад, в Афганістані.

"НАТО та окремі країни-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну - оскільки ми твердо віримо, що незалежна і стабільна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки", - сказав Павло.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.

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22 03 2018 08:20
ТЕГИ: ЄС, Європа, НАТО
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