Україна знайшла гроші на оплату Starlink

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров знаходиться на прямому зв’зку з Ілоном Маском.

Україна знайшла три джерела фінансування супутникового інтернету Starlink для своїх військових.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.

У разі необхідності звʼязок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори. Резніков розповів, що Київ вийшов на прямий звʼязок із засновником SpaceX Ілоном Маском, аби знайти вихід із ситуації, яка виникла з оплатою терміналів.

За словами міністра оборони, контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий звʼязок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання", – заявив міністр.

14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України, якщо компанія Ілона Маска SpaceX уже не може це робити.

Згодом Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати послуги Starlink в Україні і відкликав свою заявку про оплату до Пентагону.