RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Україна знайшла гроші на оплату Starlink

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров знаходиться на прямому зв’зку з Ілоном Маском.
Україна знайшла гроші на оплату Starlink фото з вільного доступу

Україна знайшла три джерела фінансування супутникового інтернету Starlink для своїх військових.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.

У разі необхідності звʼязок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори. Резніков розповів, що Київ вийшов на прямий звʼязок із засновником SpaceX Ілоном Маском, аби знайти вихід із ситуації, яка виникла з оплатою терміналів.

За словами міністра оборони, контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Він відповідає за цифровізацію і має прямий звʼязок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання", – заявив міністр.

14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України, якщо компанія Ілона Маска SpaceX уже не може це робити.

Згодом Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати послуги Starlink в Україні і відкликав свою заявку про оплату до Пентагону.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2022 12:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Співвідношення людей і роботів на війні зміниться у найближчому майбутньому. Наразі використання росіянами дронів не носить масового характеру – Мік Раян

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Прикре ядерне самогубство. росія може використати ядерну зброю, але є великі сумніви, що та долетить до України

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Електричні машинарки знов рятують енергосистему. Що створили Едісон, Джейкобс з Роджерсоном та Віра Ханенко понад 100 років тому

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Том Купер про іранські БПЛА на полі бою в Україні. Не зовсім іранські, а трохи китайські… Частина 2

Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1

Том Купер про іранські БПЛА. Від Ісламської революції до поля бою в Україні. Частина 1

Розроблено в Україні для знищення росіян. Три безпілотники, антидрон, електробайк для NLAW та бронеплити з конопель "Софія"

Розроблено в Україні для знищення росіян. Три безпілотники, антидрон, електробайк для NLAW та бронеплити з конопель "Софія"

В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

Презентовано новий iPhone. Три аргументи за покупку 14 Pro і три – на користь його попередника

Презентовано новий iPhone. Три аргументи за покупку 14 Pro і три – на користь його попередника

Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico

Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico

В Енергодарі знов потужний вибух. За крок до радіаційної катастрофи при повній безпорадності ядерних інституцій

В Енергодарі знов потужний вибух. За крок до радіаційної катастрофи при повній безпорадності ядерних інституцій

1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні

1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні

Як відставний бос МІ-6, його друзі-прихильники Брекзиту та відомий марксист стали мішенями у війні росії проти України

Як відставний бос МІ-6, його друзі-прихильники Брекзиту та відомий марксист стали мішенями у війні росії проти України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.