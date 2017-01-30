Україна знову експортує курятину в Європу
"Україна та Європейська Комісія домовилися про відновлення експорту продукції птахівництва українського виробництва до країн Євросоюзу. Станом на сьогодні постачання курятини на європейський ринок уже здійснюється", - повідомили в прес-центрі Міністерства аграрної політики та продовольства України, інформує Еspreso.tv.
Як повідомив Голова Госпродпотребслужби Володимир Лапа, Україна налаштована не тільки на спрощення режиму взаємної торгівлі, а й на повноцінну адаптацію законодавства України до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (SPS) з метою взаємного визнання еквівалентності.
Нагадаємо, на початку грудня Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Держспоживслужба) України отримала офіційне повідомлення про заборону експорту в ЄС українського м'яса птиці та продуктів з неї у зв'язку з реєстрацією високопатогенного пташиного грипу (H5) в Херсонській області.
Зазначимо, через пташиний грип Україна обмежила ввезення птиці, продуктів та сировини з неї з Австрії та деяких регіонів Німеччини.
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