Україна знову в списку країн з найвищим рівнем піратства
Проблеми з піратством в Україні наносять серйозний економічний збиток США. Про це йдеться в офіційному звіті альянсу.
Серед Priority Watch List Міжнародного альянсу інтелектуальної власності в цьому році крім України зазначено ще 7 країн: Китай, Чилі, Індія, Мексика, Росія, Тайвань та В'єтнам.
За словами медіаюриста та керуючого партнера компанії Jurimex Юрія Крайняка однією з основних причин тому стала відсутність ефективного законодавства для боротьби з порушенням копірайту в мережі Інтернет, що для України є традиційною проблемою впродовж всього часу існування цього, так би мовити, антирейтингу країн.
"Зокрема у звіті йдеться, що якісні механізми, здатні зрушити проблему з місця, передбачались проектом Закону про держпідтримку кінематографії, але цей проект був заветований президентом і готується до повторного розгляду Верховною Радою. За висновком IIPA, врешті-решт Україна повинна обов'язково ухвалити такий закон", - зазначає він в коментарі Еспресо.TV.
За словами Крайняка, в тому ж звіті висловлена рекомендація уряду США скасувати систему преференцій, які діють для українських товарів при перетині американського кордону.
"В минулі роки адміністрація Барака Обами не давала таким рекомендаціям з політичних міркувань. Але зараз ми маємо адміністрацію іншу, яка не надто передбачувана, і не факт що Україна проскочить і цього разу. Якщо ні, і преференції будуть скасовані, наші втрати сягатимуть десятків, якщо не сотен мільйонів доларів", - каже юрист.
Нагадаємо, загальна сума позовів українського офісу Microsoft до компаній, які використовували піратське програмне забезпечення склала 6 млн грн.
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