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Україна знову в списку країн з найвищим рівнем піратства

Проблеми з піратством в Україні наносять серйозний економічний збиток США
Міжнародний альянс інтелектуальної власності вчергове включив Україну в Priority Watch List 2017 - коло країн, де найбільше порушуються права інтелектуальної власності в світі.
Україна знову в списку країн з найвищим рівнем піратства Фото: unn.com.ua

Проблеми з піратством в Україні наносять серйозний економічний збиток США. Про це йдеться в офіційному звіті альянсу.

Серед Priority Watch List Міжнародного альянсу інтелектуальної власності в цьому році крім України зазначено ще 7 країн: Китай, Чилі, Індія, Мексика, Росія, Тайвань та В'єтнам.

За словами медіаюриста та керуючого партнера компанії Jurimex Юрія Крайняка однією з основних причин тому стала відсутність ефективного законодавства для боротьби з порушенням копірайту в мережі Інтернет, що для України є традиційною проблемою впродовж всього часу існування цього, так би мовити, антирейтингу країн.

"Зокрема у звіті йдеться, що якісні механізми, здатні зрушити проблему з місця, передбачались проектом Закону про держпідтримку кінематографії, але цей проект був заветований президентом і готується до повторного розгляду Верховною Радою. За висновком IIPA, врешті-решт Україна повинна обов'язково ухвалити такий закон", - зазначає він в коментарі Еспресо.TV.

За словами Крайняка, в тому ж звіті висловлена рекомендація уряду США скасувати систему преференцій, які діють для українських товарів при перетині американського кордону.

"В минулі роки адміністрація Барака Обами не давала таким рекомендаціям з політичних міркувань. Але зараз ми маємо адміністрацію іншу, яка не надто передбачувана, і не факт що Україна проскочить і цього разу. Якщо ні, і преференції будуть скасовані, наші втрати сягатимуть десятків, якщо не сотен мільйонів доларів", - каже юрист.

Нагадаємо, загальна сума позовів українського офісу Microsoft до компаній, які використовували піратське програмне забезпечення склала 6 млн грн.

 

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04 03 2017 17:32
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