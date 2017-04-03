Україна знову в списку країн з найвищим рівнем піратства

Міжнародний альянс інтелектуальної власності вчергове включив Україну в Priority Watch List 2017 - коло країн, де найбільше порушуються права інтелектуальної власності в світі.

Проблеми з піратством в Україні наносять серйозний економічний збиток США. Про це йдеться в офіційному звіті альянсу.

Серед Priority Watch List Міжнародного альянсу інтелектуальної власності в цьому році крім України зазначено ще 7 країн: Китай, Чилі, Індія, Мексика, Росія, Тайвань та В'єтнам.

За словами медіаюриста та керуючого партнера компанії Jurimex Юрія Крайняка однією з основних причин тому стала відсутність ефективного законодавства для боротьби з порушенням копірайту в мережі Інтернет, що для України є традиційною проблемою впродовж всього часу існування цього, так би мовити, антирейтингу країн.

"Зокрема у звіті йдеться, що якісні механізми, здатні зрушити проблему з місця, передбачались проектом Закону про держпідтримку кінематографії, але цей проект був заветований президентом і готується до повторного розгляду Верховною Радою. За висновком IIPA, врешті-решт Україна повинна обов'язково ухвалити такий закон", - зазначає він в коментарі Еспресо.TV.