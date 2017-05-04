Україна зобов'язалася перед МВФ ввести абонплату за газ
Про це йдеться у меморандумі України та МВФ, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів, повідомляє "Економічна правда".
"До кінця липня 2017 року ми переглянемо інші параметри системи комунальних субсидій домогосподарствам для поліпшення адресності; запровадимо коригування соціальних норм у непікові місяці протягом опалювального сезону", - йдеться у документі.
"Крім того, ми застосуємо тариф на розподіл газу й опалення на основі потужності, що дозволить перенести деяку частину вартості на літні місяці – всі зміни набудуть чинності з 1 травня 2017 року", - зазначається у меморандумі.
"Таким чином, це дозволить обмежити видатки на субсидії з оплати комунальних послуг 47 млрд гривень у 2017 році", - повідомляється у меморандумі.
Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує для українців, які мінімально споживають газ, перенести рішення щодо запровадження абонплати.
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