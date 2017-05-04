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Україна звернеться до Канади з пропозицією щодо постачання зброї - Полторак

Полторак розповів про переговори з канадськими колегами
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що буде піднімати питання про постачання в Україну озброєння під час свого візиту до Канади.
Україна звернеться до Канади з пропозицією щодо постачання зброї - Полторак Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Полторак зазначив, що це питання є частиною програми по вступу України в НАТО до завершення 2020 року, передає Укрінформ.

"Це є предметом наших переговорів у подальшому на основі того договору, який ми вчора підписали. Для нас це дуже важливе питання, враховуючи наш чіткий план щодо здатності вступу до НАТО до завершення 2020 року. Але в той же час ми з розумінням ставимося до рішення країн щодо співробітництва в наданні нам оборонної зброї", - заявив міністр.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак та міністр національної оборони Канади Харджит Саджан у понеділок, 3 квітня, підписали домовленість про оборонне співробітництво між Україною та Канадою.

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