Україна звернеться до міжнародних судів через катування Сурженко

Про це 30 липня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Сурженко, викрадену терористами, відпустили з полону. Наразі вона у безпеці і під наглядом лікарів у край важкому психологічному стані. Їй надається уся необхідна допомога, підготовані звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій", – повідомив глава уряду.

"Людмилу бойовики "ЛНР" у полоні жорстоко катували плоскогубцями, пошкодили руку. Ці нелюди добивалися від жінки зізнання на камеру про те, що вона "працює на українські спецслужби". ... Ця жорстокість буде обов’язково покарана, як і усі інші злочини, які чиняться на тимчасово окупованій українській території", – додав Гройсман.

Нагадаємо, 29 липня бойовики ОРЛО звільнили українського блогера Людмилу Сурженко зі слідами фізичного впливу.

Також Служба безпеки України заявляє про повернення з полону бойовиків "ЛНР" українського судді, який утримувався на окупованій території близько дев'яти місяців.