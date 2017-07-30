Україна звернеться до міжнародних судів через катування Сурженко
Про це 30 липня заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Сурженко, викрадену терористами, відпустили з полону. Наразі вона у безпеці і під наглядом лікарів у край важкому психологічному стані. Їй надається уся необхідна допомога, підготовані звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій", – повідомив глава уряду.
"Людмилу бойовики "ЛНР" у полоні жорстоко катували плоскогубцями, пошкодили руку. Ці нелюди добивалися від жінки зізнання на камеру про те, що вона "працює на українські спецслужби". ... Ця жорстокість буде обов’язково покарана, як і усі інші злочини, які чиняться на тимчасово окупованій українській території", – додав Гройсман.
Нагадаємо, 29 липня бойовики ОРЛО звільнили українського блогера Людмилу Сурженко зі слідами фізичного впливу.
Також Служба безпеки України заявляє про повернення з полону бойовиків "ЛНР" українського судді, який утримувався на окупованій території близько дев'яти місяців.
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