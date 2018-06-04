Україна звернеться до Росії, аби направити до Ростова консулів, - Климпуш-Цинцадзе
"Ми будемо подавати свої пропозиції про те, щоб послати своїх консулів до Ростова-на-Дону. Ми з вами розуміємо, у нас є необхідність в тому, щоб наші консули були в Ростові. Через те, що п'ять з них вислали з Росії, для нас важливо сьогодні захищати громадян, які зараз або знаходяться в тюрмах РФ, або просто знаходяться на території РФ. Тому для нас необхідно подати свої пропозиції", - заявила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі "5 каналу", інформує "Дзеркало тижня".
На питання про можливість Росії попросити дзеркально повернути стільки ж російських дипломатів в Україні, вона відповіла, що це «найпростіший сценарій, який ми можемо спрогнозувати» і потрібно оцінити таку можливість.
Климпуш-Цинцадзе також зазначила, що у питанні висилки або допуску російських дипломатів Україна буде діяти у співпраці з західними партнерами.
"Це не буде окремим кроком України, яка самостійно буде вирішувати ці питання в двосторонньому режимі з РФ. Ми долучилися до єдиних дій західної цивілізації щодо висилки так званих дипломатів РФ, а по суті шпигунів, і тому це не крок, відірваний від широкого міжнародного контексту — ми і далі будемо діяти в міжнародному контексті", — додала вона.
Наприкінці березня Україна вислала 13 російських дипломатів у зв’язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. У відповідь Росія вислала таку ж кількість українських дипломатів.
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