Україна звернулася до Росії щодо зникнення двох українців в Ростові

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону звернулося до правоохоронних органів РФ з проханням про надання інформації про українців - 25-річного Олександра Бабинцева та 28-річного Сергія Велева, які на початку жовтня пропали в районі Ростова.

Українські дипломати намагаються дізнатися, чи відомо російським правоохоронцям їх можливе місце знаходження або про їх можливе затримання, - розповів офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

Кирилич зазначив, що наразі російська сторона не відповіла про долю зниклих українських туристів.

Нагадаємо, на початку жовтня в Росії біля Ростова-на-Дону безвісти пропали двоє громадян України, які подорожували автостопом. Бабинець і Велев автостопом проїхали багато населених пунктів РФ, відправившись в подорож ще в серпні. Вони доїхали до Грузії і на зворотному шляху пропали в районі Ростова.

