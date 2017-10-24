CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральне консульство України в Ростові-на-Дону звернулося до правоохоронних органів РФ з проханням про надання інформації про українців - 25-річного Олександра Бабинцева та 28-річного Сергія Велева, які на початку жовтня пропали в районі Ростова.
Нагадаємо, на початку жовтня в Росії біля Ростова-на-Дону безвісти пропали двоє громадян України, які подорожували автостопом. Бабинець і Велев автостопом проїхали багато населених пунктів РФ, відправившись в подорож ще в серпні. Вони доїхали до Грузії і на зворотному шляху пропали в районі Ростова.
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Україна звернулася до Росії щодо зникнення двох українців в Ростові
Наразі російська сторона не відповіла про долю зниклих українських туристів
Сергій Велєв і Олександр Бабинець. Фото: Facebook Євгеній Рогов
Українські дипломати намагаються дізнатися, чи відомо російським правоохоронцям їх можливе місце знаходження або про їх можливе затримання, - розповів офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.
Кирилич зазначив, що наразі російська сторона не відповіла про долю зниклих українських туристів.
Нагадаємо, на початку жовтня в Росії біля Ростова-на-Дону безвісти пропали двоє громадян України, які подорожували автостопом. Бабинець і Велев автостопом проїхали багато населених пунктів РФ, відправившись в подорож ще в серпні. Вони доїхали до Грузії і на зворотному шляху пропали в районі Ростова.
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24 10 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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