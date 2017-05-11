Україна звернулася до ЮНЕСКО через незаконні роботи на Ханському палаці в Бахчисараї

Міністерство культури України заявило, що звертається до організації ООН із освіти, науки і культури через незаконні роботи на Ханському палаці в Бахчисараї в окупованому Росією Криму, які, за повідомленнями, призводять до його пошкоджень.

Про це повідомили на сайті Мінкультури.

"Мінкультури вкрай обурене проведенням масштабних незаконних робіт на пам'ятці національного значення "Ханський палац" (заповідник № 285), який належить до Історичного середовища столиці кримських ханів у місті Бахчисарай і включений до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час знімання черепиці і старовинних дубових балок з Великої Ханської мечеті (Біюк Хан Джамі) були пошкоджені розписи XVIII століття. Крім того, фасадом будівлі пішли тріщини і обвалилася штукатурка через застосування під час миття техніки, що використовує для очищення струмінь води під великим тиском. Цією ж технікою користувалися і для миття Фонтану сліз (Олександрівського фонтану) та Катеринівської милі, через що зазначені пам'ятки також були пошкоджені. До того ж, всі роботи проводять робітники, які не мають досвіду у сфері реставрації, додали у відомстві.

За даними Мінкультури, навколо частини головного корпусу Ханського палацу передбачається зведення металевого навісу з метою проведення робіт із заміни даху в приміщеннях Зали Дивана і Золотого кабінету. Через велику завантаженість металоконструкції існує загроза руйнування пам'ятника.

"Проведення робіт на пам'ятці національного значення "Ханський палац" є беззаперечним доказом грубого порушення норм міжнародного законодавства Російською Федерацією, що несе пряму загрозу для збереження культурної спадщини України", – підкреслюється в повідомленні.

Мінкультури звертається до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (UNESCO) та до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних надбань (ICCROM) з проханням укотре звернутися до Росії з вимогою неухильно дотримуватися норм міжнародного законодавства і утримуватися від протиправних дій.

Також міністерство направило листа в Прокуратуру Автономної Республіки Крим щодо вживання заходів реагування.

Про небезпеку будівництва конструкції над Бахчисарайським палацом говорили у Мінкульті ще з минулого року. Зазначалося, що будівництвом даху займаються звичайні будівельні компанії, а професійних реставраторів до робіт у Бахчисараї не залучають.

Тоді Мінкульт посилав ноту місцевій владі і мав звернутися в ЮНЕСКО, оскільки Бахчисарайський палац перебуває в попередньому списку на включення до переліку об'єктів культурної спадщини.