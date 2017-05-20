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Україна звертається до Оттави за зброєю, щоб спинити РФ, - The Globe and Mail про візит Яценюка до Канади

Видання нагадує, що Арсеній Яценюк пішов з поста прем'єр-міністра України в минулому році, але зазначає, що "він як і раніше є лідером другої найбільшої фракції в парламенті й вважається потенційним наступником президента Петра Порошенка"
Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у ході візиту до Канади поновив запит на оборонну зброю і звернувся до прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про посилення допомоги Києву із боку країн Великої сімки.
Україна звертається до Оттави за зброєю, щоб спинити РФ, - The Globe and Mail про візит Яценюка до Канади Арсеній Яценюк. Фото: прес-служба НФ

У статті другої за популярністю в Канаді газети The Globe and Mail зазначається, колишня адміністрація Обами ігнорувала прохання України про надання зброї, як і Канада.

"Але пан Яценюк заявив, що нова адміністрація Трампа представляє нову можливість отримати військову допомогу - особливо після того, як президент Дональд Трамп нещодавно схвалив план надання зброї курдським бойовикам в Іраку. Він зробив аналогічне звернення до Канади", - додає автор.

"Важко стримати російські війська, які були модернізовані за останнє десятиліття, і [на що] Росія витратила мільярди доларів. Ми - єдина країна, яка бореться проти регулярних російських військ", - цитує видання Арсенія Яценюка. Як зазначив лідер "Народного фронту", Україна потребує сучасної військової техніки, що буде використовуватися тільки для оборонних цілей: радіоелектронна апаратура, штурмові дрони і протитанкові ракети.

Україна потребує допомоги, щоб мати більш важливе місце на радарі нової адміністрації США.

"І аби Канада зосередила увагу на цьому питанні серед членів Великої сімки, особливо в зв'язку з тим, що Мінські угоди про припинення вогню на сході України ще має бути виконана в повному обсязі", - йдеться у статті.

"Ви члени Великої сімки", -  звернувся Арсеній Яценюк до Канади. - Це ідеальний момент для вашої країни, щоб відігравати одну з ключових ролей на світовій арені. Якщо уряд буде твердо стояти на своїй позиції та матиме сильний голос ... це буде відігравати важливу роль".

Нагадаємо, що лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк сподівається, що "питання України буде піднято на саміті Великої сімки".

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