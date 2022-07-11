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Україна звільнила 37% окупованої з 2014 року території – експерти

Україна звільнила 37% окупованої з 2014 року території – експерти Джерело: twitter.com/DefMon3

Про це свідчать дані OSInt-аналітиків проєкту Defmon.

"ЗСУ звільнили вже 37% території України, що перебувала під російською окупацією (враховуючи окуповані у 2014 році Крим та ОРДЛО), або 50% від того, що рф окупувала після 24 лютого 2022 року", – йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, під окупацією росії знаходяться понад 124 тисячі квадратних кілометрів території України. ЗСУ станом на 6 листопада вдалося звільнили 75 тисяч квадратних кілометрів.

Раніше повідомлялось, що серед російських "чмобіків" у білорусі – спалах захворювань через недотримання санітарних умов.

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07 11 2022 17:29
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