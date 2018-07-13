Україна звинувачує Росію у погіршенні стану унікального рослинного світу Кримського півострова

"Дії РФ у цьому контексті свідчать про те, що держава-окупант не зацікавлена в розвитку АР Крим з його природним потенціалом"

Дані космічної зйомки свідчать про значне погіршення стану унікального рослинного світу Кримського півострова.

"Недбале ставлення окупаційної влади Російської Федерації до унікального природного середовища у північній, центральній та східній частинах Автономної Республіки Крим може призвести до масового вимирання рослинного і тваринного світу, ерозії ґрунту, пожеж в екосистемах та екологічної катастрофи на півострові", – заявляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.



Ілюстрація: mtot.gov.ua

За допомогою дистанційного зондування встановлено, що за 2 роки "нормалізований відносний індекс рослинності" (NDVI) у деяких частинах анексованого Криму знизився до найнижчої позначки 0,3. Рослинного покриву стало менше.

З червня 2016 року до червня 2018 року загальний індекс NDVI знизився на 23%.



Ілюстрація: mtot.gov.ua



Ілюстрація: mtot.gov.ua

Зниження кількості опадів цього року в порівнянні з попередніми роками також негативно вплинуло на стан рослинності на півострові, зазначає відомство.

Нехтування цими негативними явищами з боку окупантів "може призвести до знищення унікальних екосистем Кримського півострова – в тому числі до руйнації заповідних ландшафтів, ерозії ґрунтів, унеможливлення ведення традиційного сільського господарства", заявляє МТОТ.

"Дії РФ у цьому контексті свідчать про те, що держава-окупант не зацікавлена в розвитку АР Крим з його природним потенціалом, а її безвідповідальність призводить до невідворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території", – заявляє відомство.