СПОРТ НОВИНИСпортсмен Сергій Козуб став бронзовим призером чемпіонату Європи у греко-римській боротьбі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Козуб завоював "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
Українець став переможцем у чемпіонаті для спортсменів до 23 років
Фото: facebook.com/olympicua
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Українець став переможцем у чемпіонаті для спортсменів до 23 років (U23).
"Сергій Козуб (66 кг) у боротьбі греко-римським стилем на чемпіонаті Європи з боротьби U23 в угорському Сомбатгеї здобув бронзову нагороду", – повідомляє НОК.
Нагадаємо, Анастасія Турчин стала переможницею Міжнародних змагань з дзюдо Tbilisi Grand Prix 2017.
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02 04 2017 21:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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