Українець Козуб завоював "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби Українець став переможцем у чемпіонаті для спортсменів до 23 років

Спортсмен Сергій Козуб став бронзовим призером чемпіонату Європи у греко-римській боротьбі.

Фото: facebook.com/olympicua

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет. Українець став переможцем у чемпіонаті для спортсменів до 23 років (U23). "Сергій Козуб (66 кг) у боротьбі греко-римським стилем на чемпіонаті Європи з боротьби U23 в угорському Сомбатгеї здобув бронзову нагороду", – повідомляє НОК. Нагадаємо, Анастасія Турчин стала переможницею Міжнародних змагань з дзюдо Tbilisi Grand Prix 2017.

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