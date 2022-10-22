Українець Куліш став чемпіоном світу з кульової стрільби Ольга

Матарикіна

Спортсмен виборов ще одну олімпійську ліцензію на Олімпіаду в Парижі

Фото з вільного доступу

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію