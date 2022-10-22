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Українець Куліш став чемпіоном світу з кульової стрільби
Фото з вільного доступу
Український спортсмен Сергій Куліш виграв чемпіонат світу-2022 з кульової стрільби з гвинтівки з трьох положень із 50 метрів, повідомляє Укрінформ.
У перестрілці за золоту нагороду українець випередив поляка Томаша Бартника.
В активі збірної України на ЧС у Каїрі 8 медалей: 3 "золота", 2 "срібла" та 3 "бронзи".
Крім того, "синьо-жовті" вибороли вже три олімпійські ліцензії на Олімпіаду-2024.
Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 з кульової стрільби проходить у Каїрі з 12 по 25 жовтня.
Раніше повідомлялося, що український стрілець Павло Коростильов завоював першу медаль для нашої країни на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у польському Вроцлаві.
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22 10 2022 14:51 МЕДІА
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