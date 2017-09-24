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Українець Марченко виграв тенісний турнір у Туреччині

Титул в Ізмірі допоможе Марченку значно поліпшити своє становище в рейтингу
Український тенісист Ілля Марченко переграв француза Стефана Робера з рахунком 7-6 (2), 6-0 у фіналі турніру категорії "челленджер" в турецькому Ізмірі.
Українець Марченко виграв тенісний турнір у Туреччині Ілля Марченко. Фото: EPA/UPG

На шляху до трофею тенісист здобув перемоги над турком Марселем Ільханом, українцем Сергієм Стаховським, французом Садіо Думбія і представником Казахстану Олександром Недовєсовим, інформує "LB.ua".

Для Марченко це був перший фінал у сезоні. Титул в Ізмірі допоможе Марченку значно поліпшити своє становище в рейтингу: з 287-го рядка Ілля наблизиться до 220-го. Рік тому Марченко займав найвищу позицію в рейтингу ATP - 49-ту.

Марченко четвертий сезон поспіль поповнює свою колекцію титулом ATP Challenger Tour: в 2014-му році українець став переможцем у Брешії, в 2015 - в Монсі, а в 2016 - в Реканаті.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на третє місце рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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24 09 2017 16:14
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