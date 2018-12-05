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Українець MELOVIN відкрив фінал "Євробачення-2018", – ВІДЕО

Україна виступила у фіналі "Євробачення-2018"
На головній сцені Лісабона – Алтіс-Арені – відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2018".
Українець MELOVIN відкрив фінал "Євробачення-2018", – ВІДЕО Фото: reuters.com

За рішенням організаторів конкурсу відкрив фінал представник України – MELOVIN.

Співак з'явився на сцені в роялі, сходи якого наприкінці номера охопило полум'я.

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12 05 2018 22:35
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