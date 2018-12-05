CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа головній сцені Лісабона – Алтіс-Арені – відбувається фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2018".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець MELOVIN відкрив фінал "Євробачення-2018", – ВІДЕО
Україна виступила у фіналі "Євробачення-2018"
Фото: reuters.com
За рішенням організаторів конкурсу відкрив фінал представник України – MELOVIN.
Співак з'явився на сцені в роялі, сходи якого наприкінці номера охопило полум'я.
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