Українець Молчанов переміг на ультрамарафоні в Нью-Йорку
Молчанов пробіг 60 км з результатом 4:12:19.
"Я досі не можу повірити. Я зробив це. Мій перший ультрамарафон – 60 км і перше місце в загальному заліку з таким результатом. Мені потрібен час, щоб повернуться в реальність і зрозуміти, що сталося. Але я точно знаю, що щасливий, тому що у мене була найкраща підтримка від моїх друзів. Також я пишаюся тим, що перетнув фініш з прапором України", – прокоментував свою перемогу Молчанов.
Гонка стартувала в Центральному парку від воріт інженерів, спочатку спортсменам треба було подолати коло в 8,3 кілометра, а потім вісім кіл по 6,4 кілометра. Ліміт траси складав 9 з половиною годин.
Фото: facebook.com/dmytro.molchanov
Для Молчанова це вже третій фініш цієї осені на марафонах та ультрамарафонах, у вересні він фінішував в Берліні з часом 02:44:53, а два тижні тому на Нью Йорському марафоні показав 02:53:47 на фініші.
Нагадаємо, колишня американська бальна танцівниця Ірен Сьюелл встановила світовий рекорд, пробігши на високих підборах в туфлях 42 кілометри за 7 годин 28 хвилин.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф