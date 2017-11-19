Українець Молчанов переміг на ультрамарафоні в Нью-Йорку

Український легкоатлет Дмитро Молчанов посів перше місце на ультрамарафоні в Нью-Йорку.

Молчанов пробіг 60 км з результатом 4:12:19.

"Я досі не можу повірити. Я зробив це. Мій перший ультрамарафон – 60 км і перше місце в загальному заліку з таким результатом. Мені потрібен час, щоб повернуться в реальність і зрозуміти, що сталося. Але я точно знаю, що щасливий, тому що у мене була найкраща підтримка від моїх друзів. Також я пишаюся тим, що перетнув фініш з прапором України", – прокоментував свою перемогу Молчанов.

Гонка стартувала в Центральному парку від воріт інженерів, спочатку спортсменам треба було подолати коло в 8,3 кілометра, а потім вісім кіл по 6,4 кілометра. Ліміт траси складав 9 з половиною годин.



Фото: facebook.com/dmytro.molchanov

Для Молчанова це вже третій фініш цієї осені на марафонах та ультрамарафонах, у вересні він фінішував в Берліні з часом 02:44:53, а два тижні тому на Нью Йорському марафоні показав 02:53:47 на фініші.

Нагадаємо, колишня американська бальна танцівниця Ірен Сьюелл встановила світовий рекорд, пробігши на високих підборах в туфлях 42 кілометри за 7 годин 28 хвилин.