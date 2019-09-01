Українець намагався перевезти гаубицю через кордон з Польщею

Гаубиця, яку хотів перевезти через кордон затриманий, - це артилерійська гармата, яку використовують для знищення цілей

На польсько-українському кордонному переході в Дорогуську затримано чоловіка, який хотів вивезти з України артилерійську систему.

Чоловіка затримали 4 січня польські прикордонники. Слідство у цій справі розпочала Холмська прокуратура, справою теж займається Агентство внутрішньої безпеки, повідомляє "Польське радіо".

"Елементи гармати знаходилися в скринях у вантажному автомобілі. 22-літній громадянин України спробував перевезти їх через прикордонний пункт пропуску в Дорогуську. Чоловік мав при собі документи, однак їх виявилося недостатньо", - говорить журналістам Лех Вєчежа з Холмської районної прокуратури. Лєх Вєчежа додав, що українець знав, що саме перевозить і за що його затримано.

Як повідомляє tvp.info, гаубиця, яку хотів перевезти через кордон затриманий, - це артилерійська гармата, яку використовують для знищення цілей, що перебувають за перешкодами, головним чином танків і панцерних транспортних засобів.

Нагадаємо, що дві українки намагалися ввезти до Польщі компоненти корабельної артилерійської установки AK-630 калібром 30 мм.