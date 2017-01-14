Українець намагався провезти в Донецьк понад 200 кг ковбаси в бензобаку
Порушника, громадянина України, зупинили в суботу на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" прикордонники Краматорського загону.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
"Під час огляду автомобіля марки ВАЗ прикордонники помітили нервову поведінку водія, у зв'язку з чим ініціювали проведення поглибленого огляду автомобіля. Під час перевірки бензобака прикордонники виявили ковбасні вироби вагою близько 210 кілограмів", - йдеться в повідомленні.
Конфіскат вартістю близько 20 тис. гривень передали у фіскальну службу.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила нелегальну реалізацію спирту в зоні АТО. Співробітниками спецслужби було вилучено 305 літрів контрафактного спирту на суму понад 100 тис. гривень
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