Українець намагався провезти в Донецьк понад 200 кг ковбаси в бензобаку

Конфіскат вартістю близько 20 тис. гривень передали у фіскальну службу

Українець намагався провезти через КПВВ "Майорськ" в окупований Донецьк понад 200 кг ковбасних виробів автомобіля.

Порушника, громадянина України, зупинили в суботу на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" прикордонники Краматорського загону.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Під час огляду автомобіля марки ВАЗ прикордонники помітили нервову поведінку водія, у зв'язку з чим ініціювали проведення поглибленого огляду автомобіля. Під час перевірки бензобака прикордонники виявили ковбасні вироби вагою близько 210 кілограмів", - йдеться в повідомленні.

Конфіскат вартістю близько 20 тис. гривень передали у фіскальну службу.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила нелегальну реалізацію спирту в зоні АТО. Співробітниками спецслужби було вилучено 305 літрів контрафактного спирту на суму понад 100 тис. гривень