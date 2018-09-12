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Українець намагався вивезти до Росії майже мільйон рублів

Гроші були заховані у взутті
Українець намагався виїхати до Росії з прихованим у взутті майже мільйоном рублів.
Українець намагався вивезти до Росії майже мільйон рублів Фото: radiosvoboda.org

Чоловік прибув на пункт пропуску "Журавлівка" в Харківській області, а під час проходження контролю - надмірно хвилювався, заявили прикордонники. Через це його речі додатково оглянули та знайшли під устілкою взуття 940 тисяч російських рублів, повідомляє "Громадське"

Валюту вилучили.

 

Нагадаємо, що військовослужбовці Мостиського та Білгород-Дністровського загонів протягом доби завадили незаконному переміщенню через державний кордон великої контрабандної партії цигарок.

 

 

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09 12 2018 18:56
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