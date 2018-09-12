БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнець намагався виїхати до Росії з прихованим у взутті майже мільйоном рублів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець намагався вивезти до Росії майже мільйон рублів
Гроші були заховані у взутті
Фото: radiosvoboda.org
Чоловік прибув на пункт пропуску "Журавлівка" в Харківській області, а під час проходження контролю - надмірно хвилювався, заявили прикордонники. Через це його речі додатково оглянули та знайшли під устілкою взуття 940 тисяч російських рублів, повідомляє "Громадське".
Валюту вилучили.
Нагадаємо, що військовослужбовці Мостиського та Білгород-Дністровського загонів протягом доби завадили незаконному переміщенню через державний кордон великої контрабандної партії цигарок.
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