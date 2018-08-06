Українець намагався вивезти до Росії 47 предметів скіфського періоду

Співробітники СБУ блокували контрабанду національного культурного надбання скіфського періоду на територію Росії.

"Під час огляду потягу міжнародного сполучення Дніпро-Москва на одному з пунктів пропуску Харківської митниці правоохоронці виявили у жителя Дніпра сорок сім предметів скіфського періоду. Зловмисник приховав антикваріат у так званих технологічних порожнинах вагону", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.



Фото: ssu.gov.ua

Вилучені предмети старовини направлено на мистецтвознавчу експертизу.



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Москві 31 травня затримали громадянина України за підозрою у нібито контрабанді в Україну запчастин до військової техніки.