Українець намагався вивезти до Росії 47 предметів скіфського періоду
"Під час огляду потягу міжнародного сполучення Дніпро-Москва на одному з пунктів пропуску Харківської митниці правоохоронці виявили у жителя Дніпра сорок сім предметів скіфського періоду. Зловмисник приховав антикваріат у так званих технологічних порожнинах вагону", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Вилучені предмети старовини направлено на мистецтвознавчу експертизу.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, у Москві 31 травня затримали громадянина України за підозрою у нібито контрабанді в Україну запчастин до військової техніки.
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