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Українець намагався вивезти до Росії 47 предметів скіфського періоду

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії
Співробітники СБУ блокували контрабанду національного культурного надбання скіфського періоду на територію Росії.
Українець намагався вивезти до Росії 47 предметів скіфського періоду Фото: ssu.gov.ua

"Під час огляду потягу міжнародного сполучення Дніпро-Москва на одному з пунктів пропуску Харківської митниці правоохоронці виявили у жителя Дніпра сорок сім предметів скіфського періоду. Зловмисник приховав антикваріат у так званих технологічних порожнинах вагону", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.


Фото: ssu.gov.ua

Вилучені предмети старовини направлено на мистецтвознавчу експертизу.


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua


Фото: ssu.gov.ua

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Москві 31 травня затримали громадянина України за підозрою у нібито контрабанді в Україну запчастин до військової техніки.

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08 06 2018 13:47
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