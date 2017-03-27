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Українець отримав 15 діб арешту за участь у демонстраціях до Дня Волі в Мінську

Посольство з'ясовує, чи є серед інших затриманих громадяни України
Суд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях до Дня Волі 25 березня.
Українець отримав 15 діб арешту за участь у демонстраціях до Дня Волі в Мінську Фото:radiosvoboda.org

Посольство України в Мінську з'ясовує, чи є серед затриманих інші українці, - повідомляє "Радіо Свобода".

Як відомо, 27 березня в Білорусі тривають суди над затриманими під час мітингів у Мінську й інших білоруських містах 25 і 26 березня. Загалом, за підрахунками правозахисників, на лаву підсудних потрапить більше ніж сто людей.

Нагадаємо, в Мінську знову акція протесту. Люди вийшли проти вчорашніх затримань

У мережі інтернет з'явилися відео масових затримань учасників несанкціонованого мітингу в центрі Мінська.

Один з лідерів Білоруського національного конгресу Микола Статкевич з 23 березня не виходить на зв'язок.
 

Європейський союз засуджує дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня.

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27 03 2017 13:28
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