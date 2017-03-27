CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд Ленінського району Мінська засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях до Дня Волі 25 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець отримав 15 діб арешту за участь у демонстраціях до Дня Волі в Мінську
Посольство з'ясовує, чи є серед інших затриманих громадяни України
Фото:radiosvoboda.org
Посольство України в Мінську з'ясовує, чи є серед затриманих інші українці, - повідомляє "Радіо Свобода".
Як відомо, 27 березня в Білорусі тривають суди над затриманими під час мітингів у Мінську й інших білоруських містах 25 і 26 березня. Загалом, за підрахунками правозахисників, на лаву підсудних потрапить більше ніж сто людей.
Нагадаємо, в Мінську знову акція протесту. Люди вийшли проти вчорашніх затримань.
У мережі інтернет з'явилися відео масових затримань учасників несанкціонованого мітингу в центрі Мінська.
Один з лідерів Білоруського національного конгресу Микола Статкевич з 23 березня не виходить на зв'язок.
Європейський союз засуджує дії силовиків під час проведення Дня Волі в Мінську 25 березня.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 03 2017 13:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків