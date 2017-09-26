Українець Пашкевич приніс Україні друге "золото" на "Іграх нескорених" Це вже друга золота нагорода України на "Іграх нескорених"

Українець Василь Пашкевич виграв золоту медать з паурліфтингу на "Іграх нескорених" у Канаді.

Фото:facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Перемогу Україні принесли три підходи по 160 кг, 171 кг та 175 кг, - повідомляється на сторінці української команди у Facebook. Це вже друга золота нагорода України на "Іграх нескорених". 25 вересня українець Олег Зімніков приніс Україні перше "золото" на змаганнях — він переміг у бігу на 1500 метрів. Нагадаємо, у Канаді 24 вересня стартували міжнародні спортивні змагання "Ігри нескорених" (Invictus Games). Першу медаль на Іграх Нескорених в Канаді Україні приніс 29-річний офіцер Національної поліції з Луцька Сергій Торчинський. За два дні змагань Україна виборола три медалі: золоту, срібну і бронзову

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