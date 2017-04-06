CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональний реєстр рекордів України 4 червня зафіксував новий рекорд: чоловік пройшов по стропі, натягнутій між двома повітряними кулями на висоті 660 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець пройшов по мотузці між двома повітряними кулями, – ФОТО
Чоловік зробив це першим в Україні
Фото: facebook.com | Ветрова Лана
Про це повідомила керівниця Нацреєстру рекордів Лана Ветрова.
"Уперше в Україні на висоті 660 метрів український хайлайнер Станіслав Панюта пройшов по стропі між двома повітряними кулями, пілотованими професіоналами найвищого класу Сергієм Скальком та Юрієм Бейдиком", – написала вона.
Фото: facebook.com | Ветрова Лана
Фото: facebook.com | Ветрова Лана
Ветрова зазначила, що рекорд встановлено в рамках фестивалю повітроплавання "Монгольфєрія. Квітуча країна".
Нагадаємо, 12-річна школярка з Індії побила рекорд Гокінга та Ейнштейна.
85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд.
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04 06 2017 19:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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