Українець пройшов по мотузці між двома повітряними кулями, – ФОТО Чоловік зробив це першим в Україні

Національний реєстр рекордів України 4 червня зафіксував новий рекорд: чоловік пройшов по стропі, натягнутій між двома повітряними кулями на висоті 660 метрів.

Фото: facebook.com | Ветрова Лана

Про це повідомила керівниця Нацреєстру рекордів Лана Ветрова. "Уперше в Україні на висоті 660 метрів український хайлайнер Станіслав Панюта пройшов по стропі між двома повітряними кулями, пілотованими професіоналами найвищого класу Сергієм Скальком та Юрієм Бейдиком", – написала вона.

Фото: facebook.com | Ветрова Лана

Фото: facebook.com | Ветрова Лана Ветрова зазначила, що рекорд встановлено в рамках фестивалю повітроплавання "Монгольфєрія. Квітуча країна". Нагадаємо, 12-річна школярка з Індії побила рекорд Гокінга та Ейнштейна. 85-річний непалець помер, намагаючись встановити рекорд.

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