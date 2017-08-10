Українець Радівілов виборов "срібло" в опорному стрибку на чемпіонаті світу з гімнастики

Український гімнаст Ігор Радівілов узяв "срібло" чемпіонату світу в опорному стрибку.

Результати оприлюднив офіційний сайт змагань.

Перший стрибок японець Кендзо Сіраї виконав краще за Радівілова, а в другому найбільше балів отримав український спортсмен. Таким чином у Сіраї – 14,900 бала, а в Радівілова – 14,899 бала.

Третє місце посів кореєць Кім Хансоль.

Змагання відбуваються у канадському Монреалі. Також у фіналі чемпіонату виступає українець Олег Верняєв. Він змагається у вправах на брусах.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв захистив своє звання чемпіона Універсіади і приніс Україні третє "золото" на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).