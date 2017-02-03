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Український програміст став чемпіоном престижного європейського турніру

Він став першим і єдиним розробником, який отримав 100 балів з 100 можливих
Українець Андрій Білицький став переможцем чемпіонату для розробників з більш ніж семирічним практичним досвідом.
Український програміст став чемпіоном престижного європейського турніру Фото:rbc.ua

Білецький показав найкращі результати на всіх етапах турніру. Він став першим і єдиним розробником, який отримав 100 балів з 100 можливих, - повідомляє РБК-Україна.

Змагання Senior Software Architects відбулися в Москві, Кліє, Кракові та Львові. Участь у турнірі, організованому компанією Crossover, взяли понад 200 розробників з чотирьох країн (Україна, Польща, Румунія, Росія).

"Я задоволений результатом чемпіонату, хоча впевнений, що міг би виконати деякі завдання ще краще. Мені подобається модель дистанційної роботи, яку пропонує Crossover. На даний момент переїжджати з України я не планую", – розповів Білицький.

Регіональний менеджер Crossover Сінан Ата зазначив, що українських розробників відрізняє від інших сміливість і цікавість.

"Для українців характерне постійне прагнення до самовдосконалення, бажання вчитися новому. При цьому вони дуже скромні і володіють високими навиками спілкування англійською мовою", – сказав він.

Зазначимо, Україна зайняла 11 місце в рейтингу країн із найкращими програмістами.

Нагадаємо, що незважаючи на політичні потрясіння та постійні обшуки IT-компаній, українські послуги ІТ та програмного забезпечення для Research&Development з кожним роком набирають обертів. Україна опинилась на першому місці у Європі за кількістю IT-фахівців.

 

 

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02 03 2017 10:35
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