Українець Усик увійшов до Топ-10 кращих боксерів світу
Усик посідає 7 місце, маючи в активі 692 бали.
У цьому ж рейтингу 4 місце посідає українець Василь Ломаченко, маючи 808 очок.
Рейтинг суперника українця, Мурата Гассієва, істотно знизився після бою: замість 46-го місця росіянин посідає 69 сходинку.
BoxRec публікує рейтинги усіх активних боксерів, а також рейтинги боксерів, які вже завершили спортивну кар'єру.
Нагадаємо, після перемоги в Москві Усик зібрав усі чотири пояси у важкій вазі – за версіями WBC, WBO, IBF і WBA, ставши четвертим боксером в історії, який зумів завоювати одразу чотири пояси. Таким чином боксер повторив досягнення Джермейна Тейлора, Бернарда Хопкінса та Теренса Кроуфорда.
Наступний бій українець планує провести проти британця Тоні Беллью, який перебуває на 66-му рядку оновленого рейтинга.
У Гассієва заявили, що найближчим часом команда боксера не розглядатиме ніяких пропозицій, зокрема і про реванш.
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