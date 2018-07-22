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Українець Усик увійшов до Топ-10 кращих боксерів світу

Росіянин Гассієв спустився на 69 сходинку
Український боксер Олександр Усик, який здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської серії та завоював титул абсолютного чемпіона світу, увійшов до Топ-10 кращих боксерів світу за рейтингом BoxRec.
Українець Усик увійшов до Топ-10 кращих боксерів світу Фото: ria.ru

Усик посідає 7 місце, маючи в активі 692 бали.

У цьому ж рейтингу 4 місце посідає українець Василь Ломаченко, маючи 808 очок.

Рейтинг суперника українця, Мурата Гассієва, істотно знизився після бою: замість 46-го місця росіянин посідає 69 сходинку.

BoxRec публікує рейтинги усіх активних боксерів, а також рейтинги боксерів, які вже завершили спортивну кар'єру.

Нагадаємо, після перемоги в Москві Усик зібрав усі чотири пояси у важкій вазі – за версіями WBC, WBO, IBF і WBA, ставши четвертим боксером в історії, який зумів завоювати одразу чотири пояси. Таким чином боксер повторив досягнення Джермейна Тейлора, Бернарда Хопкінса та Теренса Кроуфорда.

Наступний бій українець планує провести проти британця Тоні Беллью, який перебуває на 66-му рядку оновленого рейтинга.

У Гассієва заявили, що найближчим часом команда боксера не розглядатиме ніяких пропозицій, зокрема і про реванш.

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22 07 2018 20:30
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