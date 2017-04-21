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Українець Верняєв виграв чемпіонат Європи з гімнастики в Румунії

Наш спортсмен випередив росіянина Артура Далалояна (85,498), якому дісталося "срібло"
Український спортсмен Олег Верняєв завоював золоту медаль у багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.
Українець Верняєв виграв чемпіонат Європи з гімнастики в Румунії Фото: AFP

Олімпійський чемпіон показав найкращий результат в індивідуальному багатоборстві - 85,866 бала. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Як зазначає "Укрінформ", Верняєв випередив росіянина Артура Далалояна (85,498), якому дісталося "срібло", і британця Джеймса Холла (84,664), який отримав "бронзу".

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходить у румунському місті Клужі.

Нагадаємо, 9 квітня Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.

20 березня в німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув Олег Верняєв.

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21 04 2017 18:22
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