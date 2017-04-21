Українець Верняєв виграв чемпіонат Європи з гімнастики в Румунії Наш спортсмен випередив росіянина Артура Далалояна (85,498), якому дісталося "срібло"

Український спортсмен Олег Верняєв завоював золоту медаль у багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Фото: AFP

Олімпійський чемпіон показав найкращий результат в індивідуальному багатоборстві - 85,866 бала. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України. Як зазначає "Укрінформ", Верняєв випередив росіянина Артура Далалояна (85,498), якому дісталося "срібло", і британця Джеймса Холла (84,664), який отримав "бронзу". Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходить у румунському місті Клужі. Нагадаємо, 9 квітня Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві. 20 березня в німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув Олег Верняєв.

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