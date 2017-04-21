СПОРТ НОВИНИУкраїнський спортсмен Олег Верняєв завоював золоту медаль у багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Верняєв виграв чемпіонат Європи з гімнастики в Румунії
Наш спортсмен випередив росіянина Артура Далалояна (85,498), якому дісталося "срібло"
Фото: AFP
Олімпійський чемпіон показав найкращий результат в індивідуальному багатоборстві - 85,866 бала. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Як зазначає "Укрінформ", Верняєв випередив росіянина Артура Далалояна (85,498), якому дісталося "срібло", і британця Джеймса Холла (84,664), який отримав "бронзу".
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики проходить у румунському місті Клужі.
Нагадаємо, 9 квітня Олег Верняєв переміг на етапі Кубку світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві.
20 березня в німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув Олег Верняєв.
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21 04 2017 18:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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