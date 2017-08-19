CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 19 серпня, у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Нові Яриловичі" прикордонний наряд Чернігівського загону спільно з працівниками фіскальної служби під час проведення огляду речей 57-річного громадянина України, який прямував рейсовим автобусом Маріуполь - Мінськ, виявили 500 штук поштових марок, 40 з яких були із зображеннями символіки і бойовиків так званої "ДНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець віз марки із символікою "ДНР" на збори філателістів у Москву
Прикордонники вилучили 40 поштових марок, чоловіка не затримували
Фото: ДПСУ
"За словами чоловіка, він віз поштові марки антиукраїнської спрямованості для їх реалізації на зборах філателістів у Москві", – повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
Зазначається, що співробітники СБУ марки вилучили, громадянина України не затримували. Рейсовий автобус оформлено для проходження через державний кордон у встановленому порядку.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.
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19 08 2017 12:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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