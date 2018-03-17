Українець, який постраждав на курорті в Грузії, знаходиться у важкому стані
Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на лікаря тбіліського Національного медичного центру імені Гудушаурі Ніколоза Карцівадзе.
Лікар зазначив, що наразі лікування в медцентрі Гудушаурі продовжують п’ятеро з сімох постраждалих, серед них і українець, якому була потрібна операція.
"Четверо з них перебувають у відділенні неврології і нейрохірургії. Їх стан стабільний і, швидше за все, сьогодні або завтра їх випишуть", – повідомив Ніколоз Карцівадзе.
Нагадаємо, вчора, 16 березня, в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.
За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.
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