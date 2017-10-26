СПОРТ НОВИНИПівзахисник "Генка" Руслан Малиновський забив неймовірний гол у матчі проти іншого бельгійського клубу - "Брюгге" в 12-му турі Ліги Жюпіле (вища ліга футбольного чемпіонату Бельгії) в середу, 25 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець забив неймовірний гол у чемпіонаті Бельгії, - ВІДЕО
Зустріч завершилася перемогою "Генка" з рахунком 2:0
Фото: Photo News
Українець вийшов на поле в стартовому складі команди і відіграв весь матч. На 43-й хвилині 24-річний хавбек виконав практично від бічної лінії поля штрафний удар по воротах "Брюгге", який приніс "Генку" перший гол у цій грі.
Зазначимо, що це другий гол Малиновського за бельгійський клуб в 12 матчах поточного сезону.
Нагадаємо, що Малиновський підписав контракт з бельгійським клубом у травні 2017 року. До цього він шість років перебував у скаді донецького "Шахтаря", однак не зіграв за "гірників" жодного матчу, перебуваючи в орендах у різних клубів.
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26 10 2017 12:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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