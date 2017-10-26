Українець забив неймовірний гол у чемпіонаті Бельгії, - ВІДЕО

Півзахисник "Генка" Руслан Малиновський забив неймовірний гол у матчі проти іншого бельгійського клубу - "Брюгге" в 12-му турі Ліги Жюпіле (вища ліга футбольного чемпіонату Бельгії) в середу, 25 жовтня.

Українець вийшов на поле в стартовому складі команди і відіграв весь матч. На 43-й хвилині 24-річний хавбек виконав практично від бічної лінії поля штрафний удар по воротах "Брюгге", який приніс "Генку" перший гол у цій грі.

Зазначимо, що це другий гол Малиновського за бельгійський клуб в 12 матчах поточного сезону.

Нагадаємо, що Малиновський підписав контракт з бельгійським клубом у травні 2017 року. До цього він шість років перебував у скаді донецького "Шахтаря", однак не зіграв за "гірників" жодного матчу, перебуваючи в орендах у різних клубів.