СПОРТ НОВИНИУкраїнський спортсмен Ярослав Блажко завоював золоту медаль чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець завоював "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу
Ярослав Блажко провів сім важких сутичок проти кращих борців світу
Фото: facebook.com/eugene.skirda
Про це тренер спортсмена Євген Скірда повідомив у Facebook.
"Сім важких сутичок, проти кращих борців світу, представників: Бразилії, США, Іспанії, Німеччини. Висловлюємо величезну подяку всім, хто нас підтримує і допомагає, це наша спільна перемога", - написав тренер.
Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA перша ракетка України харків'янка Еліна Світоліна встановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись з 14-ї на 13-ту позицію.
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17 01 2017 23:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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