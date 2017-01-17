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Українець завоював "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу

Ярослав Блажко провів сім важких сутичок проти кращих борців світу
Український спортсмен Ярослав Блажко завоював золоту медаль чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу.
Українець завоював "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу Фото: facebook.com/eugene.skirda

Про це тренер спортсмена Євген Скірда повідомив у Facebook.

"Сім важких сутичок, проти кращих борців світу, представників: Бразилії, США, Іспанії, Німеччини. Висловлюємо величезну подяку всім, хто нас підтримує і допомагає, це наша спільна перемога", - написав тренер.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA перша ракетка України харків'янка Еліна Світоліна встановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись з 14-ї на 13-ту позицію.

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17 01 2017 23:43
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