Українець завоював "золото" чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу

Ярослав Блажко провів сім важких сутичок проти кращих борців світу

Український спортсмен Ярослав Блажко завоював золоту медаль чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу.

Про це тренер спортсмена Євген Скірда повідомив у Facebook.

"Сім важких сутичок, проти кращих борців світу, представників: Бразилії, США, Іспанії, Німеччини. Висловлюємо величезну подяку всім, хто нас підтримує і допомагає, це наша спільна перемога", - написав тренер.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA перша ракетка України харків'янка Еліна Світоліна встановила новий особистий і національний рекорд, піднявшись з 14-ї на 13-ту позицію.