СПОРТ НОВИНИУ матчі 33-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на своєму полі програв аутсайдеру "Вест Бромвіч Альбіон" 0:1, що зробило чемпіонами АПЛ "Манчестер Сіті".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Зінченко став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті"
"Манчестер Сіті" посприяла поразка "Манчестер Юнайтед", які програли "Вест Бромвіч Альбіон"
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Манчестер Юнайтед" програв "Вест Бромвічу" 0:1 і відстань між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у 16 очок збереглася, а її неможливо відіграти за п'ять турів. Таким чином, "Манчестер Сіті" у п'ятий раз став чемпіоном Англії.
У цьому сезоні "Манчестер Сіті" також виграв Кубок ліги. При цьому команда Хосепа Гвардіоли вже вилетіла з Ліги чемпіонів.
Український півзахисник Олександр Зінченко також отримає чемпіонську медаль, бо зіграв в АПЛ цього сезону більше п'яти матчів.
Нагадаємо, 19-річний український півзахисник Олександр Зінченко підписав контракт з англійським футбольним клубом "Манчестер Сіті" влітку 2016-го року.
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