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Українець Зінченко став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті"

"Манчестер Сіті" посприяла поразка "Манчестер Юнайтед", які програли "Вест Бромвіч Альбіон"
У матчі 33-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на своєму полі програв аутсайдеру "Вест Бромвіч Альбіон" 0:1, що зробило чемпіонами АПЛ "Манчестер Сіті".
Українець Зінченко став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті" Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Манчестер Юнайтед" програв "Вест Бромвічу" 0:1 і відстань між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у 16 очок збереглася, а її неможливо відіграти за п'ять турів. Таким чином, "Манчестер Сіті" у п'ятий раз став чемпіоном Англії.

У цьому сезоні "Манчестер Сіті" також виграв Кубок ліги. При цьому команда Хосепа Гвардіоли вже вилетіла з Ліги чемпіонів.

Український півзахисник Олександр Зінченко також отримає чемпіонську медаль, бо зіграв в АПЛ цього сезону більше п'яти матчів.  

Нагадаємо, 19-річний український півзахисник Олександр Зінченко підписав контракт з англійським футбольним клубом "Манчестер Сіті" влітку 2016-го року.

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15 04 2018 21:40
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