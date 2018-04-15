Українець Зінченко став чемпіоном Англії у складі "Манчестер Сіті"

У матчі 33-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги "Манчестер Юнайтед" на своєму полі програв аутсайдеру "Вест Бромвіч Альбіон" 0:1, що зробило чемпіонами АПЛ "Манчестер Сіті".

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Манчестер Юнайтед" програв "Вест Бромвічу" 0:1 і відстань між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у 16 очок збереглася, а її неможливо відіграти за п'ять турів. Таким чином, "Манчестер Сіті" у п'ятий раз став чемпіоном Англії.

У цьому сезоні "Манчестер Сіті" також виграв Кубок ліги. При цьому команда Хосепа Гвардіоли вже вилетіла з Ліги чемпіонів.

Український півзахисник Олександр Зінченко також отримає чемпіонську медаль, бо зіграв в АПЛ цього сезону більше п'яти матчів.

Нагадаємо, 19-річний український півзахисник Олександр Зінченко підписав контракт з англійським футбольним клубом "Манчестер Сіті" влітку 2016-го року.