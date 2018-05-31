ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс заявив, що Україні доведеться пояснювати інсценування СБУ вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україні доведеться пояснювати інсценування вбивства Бабченка, – глава МЗС Бельгії
"Не можна боротися з фейковими новинами за допомогою інших фейкових новин"
Фото: EPA
"Україні доведеться пояснювати постановку вбивства російського журналіста", – зазначив Дідьє Рейндерс в ефірі каналу TV5Monde.
Він додав, що не можна боротися з фейковими новинами за допомогою інших фейкових новин.
Як повідомляв iPress.ua, смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.
Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.
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31 05 2018 11:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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