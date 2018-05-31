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Україні доведеться пояснювати інсценування вбивства Бабченка, – глава МЗС Бельгії

"Не можна боротися з фейковими новинами за допомогою інших фейкових новин"
Глава МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс заявив, що Україні доведеться пояснювати інсценування СБУ вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Україні доведеться пояснювати інсценування вбивства Бабченка, – глава МЗС Бельгії Фото: EPA

"Україні доведеться пояснювати постановку вбивства російського журналіста", – зазначив Дідьє Рейндерс в ефірі каналу TV5Monde.

Він додав, що не можна боротися з фейковими новинами за допомогою інших фейкових новин.

Як повідомляв iPress.uaсмерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка інсценували. За словами Василя Грицака, Служба безпеки отримала завчасну інформацію про те, що російські спецслужби готують вбивство журналіста Бабченка.

Сам Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

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31 05 2018 11:19
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