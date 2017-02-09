Україні не варто перейматися ризиками від реакції Росії на запровадження "біометрики", - Лубківський
Лубківський наголосив, що візова, міграційна, консульська та безпекова політики України мають бути синхронізовані з відповідними політиками Євросоюзу. Анонсована система має бути синхронізована і уніфікована з системою країн Шенгенської угоди, базою Європолу, усіх інших європейських безпекових, зокрема антитетористичних структур.
"Це - як конструктор Lego, коли український простір у перелічених сегментах стає частиною простору об'єднаної Європи. А система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон мала запрацювати одночасно із запровадженням безвізового режиму з країнами ЄС", - заявив в ефірі каналу 112.ua посол Маркіян Лубківський.
Він вкотре звернув увагу до складної ситуації на західних кордонах України, зокрема на автомобільних переходах: "Черги, хаос, неуважне, а часом і зневажливе ставлення до українських громадян як з боку наших прикордонних служб, так і іноземних, мають бути припинені"!
Лубківський підкреслив, що те саме стосується і забезпечення українців біометричними паспортами - технічна і тривіальна процедура перетворилася на суцільне приниження українських громадян: нічні довжелезні черги, нестача бланків, хабарі за отримання документів.
"Чи може така система бути створена, протестована і розпочати роботу до 1 січня 2018 року - велике питання, як на мене. Доведеться повірити президенту на слово", - припустив дипломат в інтерв‘ю журналістам.
Нагадаємо, що Президент запевнив, що, відповідно до рішення РНБО, яке днями буде оприлюднено, система фіксації біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон має запрацювати з 1 січня 2018 року.
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