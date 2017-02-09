Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україні не варто перейматися ризиками від реакції Росії на запровадження "біометрики", - Лубківський

На його переконання "з найбільшим можливим ризиком, яким є агресія Росія і розв'язана проти нас війна, ми уже живемо"
Україні не варто перейматися ризиками від реакції на "зняття біометрики" з боку Російської Федерації.
Україні не варто перейматися ризиками від реакції Росії на запровадження "біометрики", - Лубківський Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

Лубківський наголосив, що візова, міграційна, консульська та безпекова політики України мають бути синхронізовані з відповідними політиками Євросоюзу. Анонсована система має бути синхронізована і уніфікована з системою країн Шенгенської угоди, базою Європолу, усіх інших європейських безпекових, зокрема антитетористичних структур.

"Це - як конструктор Lego, коли український простір у перелічених сегментах стає частиною простору об'єднаної Європи. А система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон мала запрацювати одночасно із запровадженням безвізового режиму з країнами ЄС", - заявив в ефірі каналу 112.ua посол Маркіян Лубківський.

Він вкотре звернув увагу до складної ситуації на західних кордонах України, зокрема на автомобільних переходах: "Черги, хаос, неуважне, а часом і зневажливе ставлення до українських громадян як з боку наших прикордонних служб, так і іноземних, мають бути припинені"!

Лубківський підкреслив, що те саме стосується і забезпечення українців біометричними паспортами - технічна і тривіальна процедура перетворилася на суцільне приниження українських громадян: нічні довжелезні черги, нестача бланків, хабарі за отримання документів. 

"Чи може така система бути створена, протестована і розпочати роботу до 1 січня 2018 року - велике питання, як на мене. Доведеться повірити президенту на слово", - припустив дипломат в інтерв‘ю журналістам.

Нагадаємо, що Президент запевнив, що, відповідно до рішення РНБО, яке днями буде оприлюднено, система фіксації біометричних даних у пунктах пропуску через державний кордон має запрацювати з 1 січня 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2017 10:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.