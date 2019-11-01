Україні необхідно за рік виплатити 14 мільярдів доларів держборгу
Зокрема, платежі в іноземній валюті становитимуть близько 9 млрд доларів, сказано в макроекономічному огляді та прогнозі за січень 2019 року, опублікованому на сайті Мінфіну.с
У 2019 році необхідно погасити 150,5 млрд грн внутрішнього і 121,8 млрд грн зовнішнього боргу. Платежі з обслуговування внутрішнього боргу становитимуть 88,7 млрд грн, зовнішнього - 56,4 млрд грн.
Нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України Stand By передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму 2,6 мільярда доларів – до кінця 2019 року.
Завдяки першому траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.
Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.
Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.