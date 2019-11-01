Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україні необхідно за рік виплатити 14 мільярдів доларів держборгу

Платежі з обслуговування внутрішнього боргу становитимуть 88,7 млрд грн, зовнішнього - 56,4 млрд грн
Міністерство фінансів оцінює загальний обсяг платежів за державним боргом в 2019 році в 417 мільярдів гривень, або 14,2 мільярда доларів.
Україні необхідно за рік виплатити 14 мільярдів доларів держборгу Фото: dt.ua

Зокрема, платежі в іноземній валюті становитимуть близько 9 млрд доларів, сказано в макроекономічному огляді та прогнозі за січень 2019 року, опублікованому на сайті Мінфіну.с

У 2019 році необхідно погасити 150,5 млрд грн внутрішнього і 121,8 млрд грн зовнішнього боргу. Платежі з обслуговування внутрішнього боргу становитимуть 88,7 млрд грн, зовнішнього - 56,4 млрд грн.

Нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України Stand By передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму 2,6 мільярда доларів – до кінця 2019 року.

Завдяки першому траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2019 13:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.