Україні необхідно за рік виплатити 14 мільярдів доларів держборгу

Зокрема, платежі в іноземній валюті становитимуть близько 9 млрд доларів, сказано в макроекономічному огляді та прогнозі за січень 2019 року, опублікованому на сайті Мінфіну.с

У 2019 році необхідно погасити 150,5 млрд грн внутрішнього і 121,8 млрд грн зовнішнього боргу. Платежі з обслуговування внутрішнього боргу становитимуть 88,7 млрд грн, зовнішнього - 56,4 млрд грн.

Нова 14-місячна програма кредитування МВФ для України Stand By передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму 2,6 мільярда доларів – до кінця 2019 року.

Завдяки першому траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Нагадаємо, протягом 2019-2020 років Україна повинна виплатити близько 12 млрд доларів за зовнішнім державним боргом.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження рівня сукупного державного і гарантованого боргу України до 53% ВВП до кінця 2023 року.