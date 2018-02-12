Україні потрібна допомога союзників, щоб стримати Росію в Чорному морі, - Порошенко
"Нам потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція щодо агресивної поведінки Росії. Ми повинні зупинити "Північний потік-2". Ми повинні вже зараз думати про нові санкції", - заявив Порошенко в інтерв'ю німецькому Funke Media Group, йдеться на сайті Глави держави.
Глава держави наголосив, що агресивні дії Росії є неприйнятними, тому міжнародне співтовариство і об'єднана Європа повинні посилити тиск на Росію.
Він також додав, що настав час для реакції проти Росії, як було після випадку в британському Солсбері, де колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
"Я вважаю, що зустріч Європейської Ради в Брюсселі в грудні стане своєчасною можливістю розглянути ситуацію, засновану на принципі солідарності та єдності з Україною", - наголосив Президент.
Додамо, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) і високий представник Європейського Союзу висловили крайню стурбованість через агресію Росії проти України в Керченській протоці, якій "немає виправдання".
Раніше стало відомо, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.
Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.
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