Україні потрібна допомога союзників, щоб стримати Росію в Чорному морі, - Порошенко

"Реакція Заходу повинна бути такою, як після отруєння Скрипалів"

Україні потрібна посилена військово-морська присутність Німеччини і союзників у Чорному морі. Вона могла б стати чинноком, що стримує Росію.

"Нам потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція щодо агресивної поведінки Росії. Ми повинні зупинити "Північний потік-2". Ми повинні вже зараз думати про нові санкції", - заявив Порошенко в інтерв'ю німецькому Funke Media Group, йдеться на сайті Глави держави.

Глава держави наголосив, що агресивні дії Росії є неприйнятними, тому міжнародне співтовариство і об'єднана Європа повинні посилити тиск на Росію.

Він також додав, що настав час для реакції проти Росії, як було після випадку в британському Солсбері, де колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

"Я вважаю, що зустріч Європейської Ради в Брюсселі в грудні стане своєчасною можливістю розглянути ситуацію, засновану на принципі солідарності та єдності з Україною", - наголосив Президент.

Додамо, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) і високий представник Європейського Союзу висловили крайню стурбованість через агресію Росії проти України в Керченській протоці, якій "немає виправдання".

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини відхилив заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч на саміті G20 в Аргентині з президентом Володимиром Путіним до тих пір, поки полонені росіянами біля Керченської протоки українські військові моряки і судна ВМС ЗСУ не будуть повернуті в Україну.