Україні повернули тіла двох загиблих на Світлодарській дузі військових
Зазначено, що передача тіл відбулася сьогодні, 25 грудня 2016 року, в місті Щастя Луганської області, в рамках гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація 200", а також у присутності представників СММ ОБСЄ та СЦКК у рамках Мінських домовленостей.
"Після п’ятиденних перемовин, під час яких представники протилежної сторони постійно змінювали умови передачі тіл, українській стороні були передані тіла двох українських військових, які загинули на Світлодарській дузі 18 грудня", - повідомляє прес-служба Управління військово-цивільного співробітництва Збройних Сил України.
Своєю чергою українська сторона, за даними відомства, передала тіла двох загиблих нападників.
"При попередньому огляді встановлено, що хлопці отримали кульові поранення, не сумісні з життям. Точний час та причину смерті встановить судово-медична експертиза. Явних ознак катувань при зовнішньому огляді не виявлено", - зазначив координатор гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація 200" Михайло Котелевський.
Він також додав, що після проведення всіх необхідних експертиз тіла загиблих доправлять їхнім родинам для поховання.
Відзначимо, що упродовж минулої доби члени незаконних збройних формувань 39 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, вчора бойовики на Світлодарській дузі в зоні АТО обстріляли групу гуманітарного проекту ЗСУ "Евакуація-200", яка мала забрати тіло військовослужбовця противника.
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