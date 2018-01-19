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Україні треба 10 мільярдів євро на "зелену" енергетику, – Держенергоефективності

257 МВт потужностей по електричній енергії, по тепловій генерації - 1,8 ГВт
Україна протягом минулого року відкрила 257 МВт потужностей із "зеленої" електроенергетики та 1,8 ГВт потужностей теплової генерації.
Україні треба 10 мільярдів євро на "зелену" енергетику, – Держенергоефективності Фото: ЕП

Про це на прес-конференції сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, передає "Укрінформ".

"У 2017 році - 257 МВт потужностей по електричній енергії, по тепловій генерації - 1,8 ГВт. 440 млн євро додаткових інвестицій зайшло у виробництво тепла з альтернативних видів палива, приблизно стільки ж - у виробництво електричної енергії", - сказав Савчук.

За його словами, на сьогодні Україна потребує близько 10 млрд євро інвестицій для виконання національного плану щодо впровадження альтернативних джерел енергетики.

"Президент IRENA запевнив, що агентство і технічною допомогою, і фінансовою, і своїм авторитетом допоможе нам залучити інвесторів", - додав Савчук.

IRENA - Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, раніше Фонд державного майна виставив на продаж третю ділянку землі у відчуженій зоні Чорнобильської АЕС для будівництва електростанції.

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19 01 2018 06:55
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