Україні вже не потрібно сплачувати американській фармкомпанії $800 млн

Враховуючи важку економічну ситуацію в Україні, рівень ВВП, темпи поширення хвороби Україна була включена в глобальну програму доступності Gilead

Україна підписала мирову угоду з американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences Inc. щодо препарату Sovaldi для лікування гепатиту С.

"Мирова угода, підписана сьогодні вранці, разом з нашими колегами з Gilead розширить доступ українців до ліків від гепатиту С за доступними цінами, в тому числі і в аптеках", - повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, пише "Інтерфакс-Україна".

Міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що підписання мирової угоди дозволило Україні уникнути позову компанії на суму $800 млн.

Вартість однієї упаковки препарату, закупленої через міжнародні організації буде становити $250.

У свою чергу голова благодійного фонду Пацієнти України, Дмитро Шерембей наголосив, що ціна даного препарату в аптеках дорівнює 10 тис. грн за упаковку, в той час як вартість генерика Гратециано, реєстрація якого скасована наказом МОЗ 22 лютого, дорівнює 15 тис. грн.

У цілому, курс лікування гепатиту С препаратом Sovaldi в Україні буде коштувати приблизно $750. Курс лікування в Європі, за словами активіста, коштує близько $60 тис. в США – $70 тис.

Старший віце-президент компанії Gilead Кліффорд Семюел зазначив, що враховуючи важку економічну ситуацію в Україні, рівень ВВП, темпи поширення хвороби Україна була включена в глобальну програму доступності Gilead, що значно знижує ціни для України на препарати Sovaldi і Harvoni.

Нагадаємо, що в листопаді 2015 року МОЗ зареєстрував генеричний препарат Гратециано з діючою речовиною софосбувир після реєстрації в Україні Gilead в жовтні 2015 року інноваційного оригінального препарату Sovaldi, тим самим порушивши права компанії на п'ятирічну ексклюзивність.

Окружний адміністративний суд Києва в кінці жовтня 2016 року відмовився скасувати реєстрацію генеричного препарату Гратециано.

В кінці січня 2017 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про підписання мирової угоди з фармкомпанією, згідно з якою Україна зобов'язалася вжити заходів для усунення порушень законних авторських прав компанії. Gilead в свою чергу заявив про те, що відмовиться від фінансових претензій до України і запропонує дисконт на даний препарат.

22 лютого 2017 року МОЗ також видав наказ про скасування реєстрації генерика Гратециано і виключення його з Державного реєстру лікарських засобів України.