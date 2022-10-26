Україні вже передали перші комплекси NASAMS

Комплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України.

За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.

"Ми передали дві системи NASAMS уряду США кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", – сказав він.

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих і середніх висотах.

NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon.

Характеристики NASAMS:

Дальність ураження: від 2.5 до 40 км.

Висота поразки: від 30 м до 16 км.

Час реагування: 10 секунд.