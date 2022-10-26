НОВИНИКомплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україні вже передали перші комплекси NASAMS
Фото: Getty Images
Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України.
Про це повідомляє Defense News.
За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.
"Ми передали дві системи NASAMS уряду США кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", – сказав він.
NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих і середніх висотах.
NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon.
Характеристики NASAMS:
Дальність ураження: від 2.5 до 40 км.
Висота поразки: від 30 м до 16 км.
Час реагування: 10 секунд.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна може отримати від партнерів ще один вид ППО. Зокрема, системи ППО NASAMS.
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